KRAFTON смогла продать миллион копий inZOI за неделю Спустя неделю после начало ра...

KRAFTON смогла продать миллион копий inZOI за неделюСпустя неделю после начало раннего доступа к симулятору жизни inZOI его разработчик из inZOI Studio и KRAFTON подвели первые финансовые итоги: реализовать удалось миллион экземпляров.
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