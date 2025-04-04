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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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KRAFTON смогла продать миллион копий inZOI за неделю Спустя неделю после начало ра...

KRAFTON смогла продать миллион копий inZOI за неделю Спустя неделю после начало ра...

KRAFTON смогла продать миллион копий inZOI за неделюСпустя неделю после начало раннего доступа к симулятору жизни inZOI его разработчик из inZOI Studio и KRAFTON подвели первые финансовые итоги: реализовать удалось миллион экземпляров.

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