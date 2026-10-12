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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Вальдано об удалении Винисиуса, схватившего Салиба за волосы: «Не вижу в его поступке умысла или грязи. Есть разница между плевком и тем, что произошло здесь»

Экс-игрок и тренер « Реала » Хорхе Вальдано прокомментировал эпизод с удалением  Винисиуса Жуниора в матче против « Вильярреала ».

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