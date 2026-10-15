Средняя зарплата агрария в Москве в июне 2026 года составила 118,5 тысяч рублей, снизившись на 7% за год.
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