Билайн AI – команда, развивающая продукты на основе искусственного интеллекта, и предприятие «Красная Горка» (входит в группу компаний «Континент») перевели контроль приёмки зерна на элеваторе в Колышлейском районе Пензенской области на систему компьютерного зрения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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