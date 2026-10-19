Билайн AI – команда, развивающая продукты на основе искусственного интеллекта, и предприятие «Красная Горка» (входит в группу компаний «Континент») перевели контроль приёмки зерна на элеваторе в Колышлейском районе Пензенской области на систему компьютерного зрения.