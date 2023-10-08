«Глубокий стыд»: израильский аналитик охарактеризовал нападение ХАМАС как крупнейший за полвека провал страны в сфере безопасности

Успешное вторжение отрядов палестинского движения ХАМАС на территорию Израиля можно охарактеризовать как самый масштабный провал страны в сфере безопасности и обороны как минимум за последние пятьдесят лет.
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