Новости внутрен...
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Струбб викинг пусть и воюет)Кузнецов заявил, ...
  • Eduard
    Население в аферы втягивают!Кузнецов заявил, ...
  • Eduard
    Мы в армию правительство финское отправим,пусть мрут за задницу Обамы!Кузнецов заявил, ...

Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми свиданиями на 14 февраля

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с RT рассказал, что в преддверии Дня всех влюбленных россияне должны быть особенно осторожными, так как мошенники активно используют схемы обмана, связанные с фальшивыми свиданиями.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх