Россиян предупредили о схеме мошенников с фейковыми свиданиями на 14 февраля

Директор по развитию центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA, ГК «Солар» Александр Вураско в беседе с RT рассказал, что в преддверии Дня всех влюбленных россияне должны быть особенно осторожными, так как мошенники активно используют схемы обмана, связанные с фальшивыми свиданиями.