Российская армия будет брать Славянско-Краматорскую агломерацию в тиски: сценарий кампании

Временно оккупированные ВСУ города Славянск и Краматорск в ДНР, практически сросшиеся с Дружковкой и другими населенными пунктами по соседству, являются крупной агломерацией, которую украинские силы за прошедшие годы превратили в мощнейший укрепрайон.
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