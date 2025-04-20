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Несекретные материалы

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  • serghei kapustin
    По- русски это слово из 3 букв.Казахи не едут в ...
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Российская армия будет брать Славянско-Краматорскую агломерацию в тиски: сценарий кампании

Российская армия будет брать Славянско-Краматорскую агломерацию в тиски: сценарий кампании

Временно оккупированные ВСУ города Славянск и Краматорск в ДНР, практически сросшиеся с Дружковкой и другими населенными пунктами по соседству, являются крупной агломерацией, которую украинские силы за прошедшие годы превратили в мощнейший укрепрайон.

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