Сосед убитого в Балашихе генерала Москалика назвал его отличным мужиком Ярослав Москалик. Фото © ТАСС / Михаил Терещенко Сосед генерал-лейтенанта Ярослава Москалика, погибшего при взрыве автомобиля в подмосковной Балашихе, положительно охарактеризовал офицера Генштаба ВС РФ в разговоре РИА «Новости».
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