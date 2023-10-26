В Польше заявили о лишении Зеленского особого статуса на Западе

Эскалация палестино-израильского конфликта отвлекла Запад от Украины, в связи с чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, привыкшему быть в центре внимания, придется смириться с потерей интереса западных стран.
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