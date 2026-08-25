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FiNE NEWS

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В России предупредили о последствиях атак ВСУ на сотрудников Запорожской АЭС

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник выступил с заявлением о регулярных попытках Вооружённых сил Украины (ВСУ) атаковать сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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