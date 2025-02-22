RT: по делу о взрыве в «Алых парусах» задержали двоих подозреваемых

По уголовному делу о взрыве в ЖК «Алые паруса» задержали двоих подозреваемых.В Москве задержали двоих подозреваемых по уголовному делу о взрыве в жилом комплексе «Алые паруса», из-за которого погиб основатель добровольческого батальона в ДНР «Арбат» Армен Саркисян.