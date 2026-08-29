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Царьград

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Логично, но опасно: эксперты о том, зачем военкоматам данные о гражданах и их родственниках

Логично, но опасно: эксперты о том, зачем военкоматам данные о гражданах и их родственниках

Вопрос новой волны мобилизации не сходит с повестки уже несколько лет. И новая инициатива Минобороны не могла не оживить дискуссию вокруг него.

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