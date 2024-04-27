09.04.2024 г. в нашем детском саду прошла учебная эвакуация.Для повышения представлений детей в области пожарной безопасности, а также для проверки действий педагогического состава и обслуживающего персонала в случае возникновения пожара проводятся учебные тренировки, лекции и занятия, организовывается эвакуация детей и персонала.