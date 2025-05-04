Сигнал из недр Земли: учёные предупреждают о грядущем супервулканическом извержении Ирина ВальковаГеофизики и вулканологи со всего мира бьют тревогу: по данным, опубликованным CNN, был зафиксирован необычный сигнал из глубин Земли, который может свидетельствовать о приближении одного из самых разрушительных природных катаклизмов за всю историю человечества — извержения супервулкана.