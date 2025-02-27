ЦБ ужесточит регулирование автокредитов, если банки будут навязывать услуги

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина предупредила о возможности ужесточения регулирования автокредитования, если банки продолжат навязывать клиентам дорогие и бесполезные услуги, пишет «Интерфакс» со ссылкой на ее слова на встрече с банкирами, организованной Ассоциацией банков России.
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