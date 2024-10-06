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Ликвидировали Дадина

Ликвидировали Дадина

Поступают сообщения, что на Харьковском направлении российские войска ликвидировали коллаборациониста Ильдара Дадина, с которым в свое время активно носилась российская пятая колонна, пытаясь представить его "узником совести", который на деле оказался обычной падалью прислуживавшей украинским нацистам.

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