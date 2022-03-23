У Погба украли золотую медаль ЧМ-2018

Поль Погба рассказал детали ограбления его дома. Злоумышленники проникли в дом полузащитника «Манчестер Юнайтед» на прошлой неделе во время матча с «Атлетико» (0:1).

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