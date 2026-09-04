Эксперт рассказала, какие новостройки могут упасть в цене

Среди основных факторов риска эксперт назвала нехватку поблизости школ и детских садов Покупка квартиры в новом доме не гарантирует, что недвижимость со временем сохранит свою стоимость.
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