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Депутат заявил о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

Депутат заявил о потере Киевом последнего шанса сохранить государство

Власти Киева потеряли последний шанс сохранить Украину как государство в нынешних границах. Об этом заявил член Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции, депутат от крымского региона Михаил Шеремет, передает РИА «Новости».

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