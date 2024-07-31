«Его смерть делает мир лучше»: как в Израиле, РФ и США отреагировали на убийство лидера ХАМАС

Исмаил Хания / Mohammed Salem/Reuters Вчера 1,8K прочитали Официально в Израиле не комментировали смерть главы политбюро ХАМАС в Тегеране Исмаила Хании, но министр по делам Иерусалима и наследию Амихай Элияху завил, что «она делает мир лучше».
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