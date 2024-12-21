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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Торонто» может попытаться заполучить Си Джей Макколлума или Майкла Портера

Как сообщает обозреватель Бретт Сигел, перестраивающийся канадский клуб необязательно будет распродавать игроков, но может попытаться усилить состав.

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