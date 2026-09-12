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Военное обозрение

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«Самое бесчеловечное совершается во имя человечности»: аргументы Карла Шмитта против теории справедливой войны

«Самое бесчеловечное совершается во имя человечности»: аргументы Карла Шмитта против теории справедливой войны

Принято считать, что современные концепции «справедливой войны» делают военизированное насилие более «гуманным», но так ли это? Карл Шмитт утверждал, что «справедливая война» способствует демонизации противника и, напротив, делает войну бесчеловечной.

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