Проезд восстановлен, но не везде. Ситуация на дорогах Приморья после непогоды

К этому моменту благодаря дорожным службам был восстановлен проезд к 22 селам Анучинского, Лазовского и Красноармейского округов, сообщает PRIMPRESS.
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