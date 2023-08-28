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Проезд восстановлен, но не везде. Ситуация на дорогах Приморья после непогоды

Проезд восстановлен, но не везде. Ситуация на дорогах Приморья после непогоды

К этому моменту благодаря дорожным службам был восстановлен проезд к 22 селам Анучинского, Лазовского и Красноармейского округов, сообщает PRIMPRESS.

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