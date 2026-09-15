Политнавигатор
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Политнавигатор

866 подписчиков

ВСУшник: «Зеленая мразь врёт. Наши потери только убитыми достигли полутора миллионов человек»

ВСУшник: «Зеленая мразь врёт. Наши потери только убитыми достигли полутора миллионов человек»

Владимир Зеленский поставлен у власти на Украине для уничтожения ее людей. Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный из 41-й бригады Александр Тодоров, попытавшийся организовать в Киеве митинг протеста под офисом диктатора Владимир Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым