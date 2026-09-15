Владимир Зеленский поставлен у власти на Украине для уничтожения ее людей. Об этом в эфире видеоблога LibertyUA заявил украинский военный из 41-й бригады Александр Тодоров, попытавшийся организовать в Киеве митинг протеста под офисом диктатора Владимир Зеленского, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».