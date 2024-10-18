Алла Пугачева переезжает в США к Кристине Орбакайте

Алла Пугачева снова переезжает. После Израиля и Латвии Примадонна собралась к дочери на ПМЖ в Майами, где планирует провести теплые зимние каникулы, и уже после на остатки сбережений вернуться в холодную Ригу, где дети продолжат обучение в русскоязычной школе.