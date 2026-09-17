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Омск

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На фоне уголовного наказания за убийство голубя омич отделался деньгами за казнь собаки

Житель Исилькуля застрелил из ружья соседскую среднеазиатскую овчарку, сидевшую в клетке, и отделался обязательными работами, тогда как омич, обезглавивший голубя на глазах у детей, получил 5 месяцев ограничения свободы.

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