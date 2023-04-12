Испанский тренер «Спартака» Абаскаль женился в Москве

Испанский тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль женился в российской столице. Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль и его невеста Алехандра накануне сыграли свадьбу в Москве.
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