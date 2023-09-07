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«Станет звездой и кинет»: почему SHAMAN не дождался помощи Пригожина

«Станет звездой и кинет»: почему SHAMAN не дождался помощи Пригожина

Выяснились подробности отношений певца с мужем Валерии. Иосиф Пригожин Komsomolskaya Pravda/Global Look PressИосиф Пригожин прокомментировал слух о том, что он отказал в сотрудничестве певцу Ярославу Дронову, более известному публике как SHAMAN.

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