Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила в беседе с RT, почему предложила рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о запрете на регистрацию в социальных сетях лиц в возрасте до 14 лет и регистрацию лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей.