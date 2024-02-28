Волынец объяснила идею запрета на использование соцсетей детьми до 14 лет

Уполномоченный по правам ребёнка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец объяснила в беседе с RT, почему предложила рассмотреть вопрос о разработке законопроекта о запрете на регистрацию в социальных сетях лиц в возрасте до 14 лет и регистрацию лиц от 14 до 18 лет с разрешения родителей.
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