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Русская весна

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Бои у Бердина в Курской области: враг концентрирует силы и технику ещё на одном участке (ВИДЕО)

Бои у Бердина в Курской области: враг концентрирует силы и технику ещё на одном участке (ВИДЕО)

Бои у Бердина в Курской области продолжаются: враг концентрирует силы и технику на ещё одном участке.

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