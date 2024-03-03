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Матерям героиням поручили выделить дополнительные средства

Премьер-министр Михаил Мишустин распорядился дополнительно выделить из резервного фонда правительства более 30 млн рублей на единовременные выплаты в качестве поощрения матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом «Родительская слава» или медалью этого ордена, сообщается на сайте кабинета министров РФ.

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