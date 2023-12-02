Орбакайте выступила в Москве и чуть не упала со сцены

Дочь бывшей певицы Пугачевой и сама ставшая певицей Кристина Орбакайте заехала в Россию «срубить бабла» и сегодня впервые после долгой паузы вышла на большую сцену на финальном гала-концерте «Песня года».
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