В США задержали 72-летнего адвоката Кеннета Мартина, известного как рьяного борца с проституцией. Правозащитника арестовали при попытке купить секс-услуги, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на генерального прокурора штата Огайо.
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