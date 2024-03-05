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Fox News: в США задержали 72-летнего адвоката — борца с проституцией

Fox News: в США задержали 72-летнего адвоката — борца с проституцией

В США задержали 72-летнего адвоката Кеннета Мартина, известного как рьяного борца с проституцией. Правозащитника арестовали при попытке купить секс-услуги, сообщил телеканал Fox News со ссылкой на генерального прокурора штата Огайо.

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