Война за "нарвское мореплавание" Ивангородская крепость430 лет назад в селении Тявзино близ Нарвы был заключен договор о мире между Россией и Швецией, завершивший войну 1590 – 1595 гг.
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Война за "нарвское мореплавание" Ивангородская крепость430 лет назад в селении Тявзино близ Нарвы был заключен договор о мире между Россией и Швецией, завершивший войну 1590 – 1595 гг.
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