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В США посчитали опасным сближение Китая и России

В США посчитали опасным сближение Китая и России

Профессор Миршаймер назвал ошибкой США сближение России и Китая из-за Украины Профессор Чикагского университета Джон Миршаймер заявил, что США ошибочными действиями в Европе и на Украине допустили сближение России и КНР.

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