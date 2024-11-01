Роковое решение Сталина

Алексей Горшков

ГАЛИМАТЬЯ какая-то...Хуже всего к СССР были "привязаны" республики Советской Прибалтики, а не имевшие голоса в ООН БССР и УССР !!! По уму - как от прибалтийских, бессарабских, так и от ВСЕХ западноукраинских земель, не входивших в Российскую империю, надо было отказаться ещё в 1945 году - Белостокскую область ( кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали... Ошибку Сталина я именно в этом вижу... Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО ранее не бывшей в составе иной империи, - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы! И ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ (взаимная грызня и взаимное же ослабление) - по-моему, западноукраинские земли - не все, а только не входившие в состав Российской империи - НАДО ПОЛЬШЕ ОТДАТЬ - ПУСТЬ ГРЫЗУТСЯ !!! А ПрОЕбалтика САМА "на нет сойдёт", нынешняя Молдова без Приднестровья - фактически Бессарабия (без Гагаузии) - сейчас уж больно в Румынию стремится - ЗАЧЕМ ЗА НЕЁ ДЕРЖАТЬСЯ ?! Понимаю - в моих рассуждениях есть что-то от буншевского: "Кемска волость? Забирайте"! Но это не так, просто "насильно мил не будешь"! Мало ли за счёт России бывших "братских" стран содержалось - те же Украина, Польша, и т.д.! А вместо благодарности - враждебность, выработанная ими от ПРИВЫЧКИ К ХАЛЯВЕ !!! Россия (вне зависимости тот её ипостасей - Великое Московское княжество, Русское царство, Российская империя, СССР, РФ) всегда вписывалась за разные народы, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО "обжигалась"! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православные территории, ставшие Украиной - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в обеих мировых войнах она против нас была,и т.д., и т.п.! Иногда у нас проскальзывают "леопольдовские" нотки, типа: "Ребята, давайте жить дружно!" - это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще, но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ, от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!!