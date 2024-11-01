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Роковое решение Сталина

Роковое решение Сталина

25 октября отмечается 79-й день рождения Организации объединенных наций. В 1945 г. был создан Устав ООН, который вступил в силу 24 октября 1945 г.

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Комментарии
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Алексей Горшков
ГАЛИМАТЬЯ какая-то...Хуже всего к СССР были &quot;привязаны&quot; республики Советской Прибалтики, а не имевшие голоса в ООН БССР и УССР !!! По уму - как от прибалтийских, бессарабских, так и от ВСЕХ западноукраинских земель, не входивших в Российскую империю, надо было отказаться ещё в 1945 году - Белостокскую область ( кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали... Ошибку Сталина я именно в этом вижу... Я считаю - складывание национального МЕНТАЛИТЕТА происходит во время Промышленной революции, а на территории западноукраинских земель оно проходило даже не в Российской, а в Австро-Венгерской империи! По-моему ИМЕННО ПОЭТОМУ - из-за разницы в менталитете населения Украины и Белоруссии, ДАЖЕ ЧАСТИЧНО ранее не бывшей в составе иной империи, - Майдан 2020 года, слепленный по лекалам победившего украинского, в Белоруссии и не получился! И пусть &quot;пшеки&quot; с &quot;западенцами&quot; ГРЫЗЛИСЬ бы! И ИМЕННО ПО ЭТОЙ ЖЕ ПРИЧИНЕ (взаимная грызня и взаимное же ослабление) - по-моему, западноукраинские земли - не все, а только не входившие в состав Российской империи - НАДО ПОЛЬШЕ ОТДАТЬ - ПУСТЬ ГРЫЗУТСЯ !!! А ПрОЕбалтика САМА &quot;на нет сойдёт&quot;, нынешняя Молдова без Приднестровья - фактически Бессарабия (без Гагаузии) - сейчас уж больно в Румынию стремится - ЗАЧЕМ ЗА НЕЁ ДЕРЖАТЬСЯ ?! Понимаю - в моих рассуждениях есть что-то от буншевского: &quot;Кемска волость? Забирайте&quot;! Но это не так, просто &quot;насильно мил не будешь&quot;! Мало ли за счёт России бывших &quot;братских&quot; стран содержалось - те же Украина, Польша, и т.д.! А вместо благодарности - враждебность, выработанная ими от ПРИВЫЧКИ К ХАЛЯВЕ !!! Россия (вне зависимости тот её ипостасей - Великое Московское княжество, Русское царство, Российская империя, СССР, РФ) всегда вписывалась за разные народы, причём зачастую НЕ ЗНАЯ реакции на это последних, и если не всегда - то ОЧЕНЬ ЧАСТО &quot;обжигалась&quot;! Спасли Грузию от ПОГОЛОВНОГО вырезания - получили недружественного соседа; присоединили православные территории, ставшие Украиной - до сих пор маемся; защитили Болгарию - в обеих мировых войнах она против нас была,и т.д., и т.п.! Иногда у нас проскальзывают &quot;леопольдовские&quot; нотки, типа: &quot;Ребята, давайте жить дружно!&quot; - это ИСТОРИЧЕСКИ нам присуще, но, по-моему - это наша СЛАБОСТЬ, от которой НАДО ИЗБАВЛЯТЬСЯ !!!
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5 час.
Владимир Алтайцев
Забыл  ты, сука продажная, что Белоруссия  потеряла  за ВОВ  больше, чем  США, Франция  и Англия  вместе взятые, как и Украина? Потому  и совершенно справедливо  Сталин требовал место в ООН для  победителей. Сдохни, мразь.
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5 час.
АК
Алекс Кузь
Все нормально. Геополит силы с огромными деньгами играют в свои шахматные партии. Им , всяким , мешает только Маркс- ленинизм, который отнимает у них финансы, без которых все становится ничтожным.
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1 час.

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