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Рязанские новости

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Рязанский каноист Захар Петров стал пятым на Суперкубке в Ханчжоу

Рязанский каноист Захар Петров стал пятым на Суперкубке в Ханчжоу

Рязанский каноист Захар Петров занял пятое место на дистанции 500 метров с результатом 02.03.81, а в гонке на досках стоя SUP на 5000 метров стал одиннадцатым.

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