Мерц не слышит ни немцев, ни предупреждений России

В Министерстве иностранных дел России повторно призывают сотрудников иностранных посольств, а также всех иностранных граждан, находящихся в Киеве, покинуть город, поскольку в ответ на террористические действия ВСУ в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации ВС РФ продолжат наносить удары по объектам военного назначения в украинской столице и других городах Украины Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press «Российская сторона заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.
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