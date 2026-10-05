Мерц не слышит ни немцев, ни предупреждений России

В Министерстве иностранных дел России повторно призывают сотрудников иностранных посольств, а также всех иностранных граждан, находящихся в Киеве, покинуть город, поскольку в ответ на террористические действия ВСУ в отношении мирного населения и гражданской инфраструктуры Российской Федерации ВС РФ продолжат наносить удары по объектам военного назначения в украинской столице и других городах Украины Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press «Российская сторона заблаговременно призывала находящихся в Киеве иностранных граждан и дипломатов покинуть город, отказаться от посещения Украины, а жителей страны – не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры.