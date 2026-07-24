Патрушев оценил развитие аграрного сектора в Брянской области

РЕН ТВ Рабочую поездку в Брянскую область 24 июля совершил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Комплекс вопросов был более чем широкий: от развития аграрного сектора до строительства и глубокой модернизации соцобъектов.
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