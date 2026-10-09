ПВО сбила 55 беспилотников над Воронежской областью за ночь

В ночь на сегодня ПВО сбили 55 беспилотников над Воронежской областью. Губернатор Александр Гусев заявил об отсутствии пострадавших.
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