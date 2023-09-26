Врач рассказал, может ли к Костомарову вернуться некроз тканей

Чем больше времени участок тела страдает от воспаления, тем сложнее проходит восстановление. В случае некроза тканей пациенту может грозить повторная ампутация поражённого участка, однако сам по себе некроз сегодня считается редкой патологией.
Чем больше времени участок тела страдает от воспаления, тем сложнее проходит восстановление. В случае некроза тканей пациенту может грозить повторная ампутация поражённого участка, однако сам по себе некроз сегодня считается редкой патологией.
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