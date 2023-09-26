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Врач рассказал, может ли к Костомарову вернуться некроз тканей

Чем больше времени участок тела страдает от воспаления, тем сложнее проходит восстановление. В случае некроза тканей пациенту может грозить повторная ампутация поражённого участка, однако сам по себе некроз сегодня считается редкой патологией.

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