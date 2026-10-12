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Музей Транспорта Москвы рассказывает, как ездили по столице 150 лет назад

Музей Транспорта Москвы рассказывает, как ездили по столице 150 лет назад

За полтора века Москва прошла путь от города извозчиков и конных железных дорог до мегаполиса, где одну поездку можно составить из нескольких видов транспорта.

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