Музей Транспорта Москвы рассказывает, как ездили по столице 150 лет назад

За полтора века Москва прошла путь от города извозчиков и конных железных дорог до мегаполиса, где одну поездку можно составить из нескольких видов транспорта.
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