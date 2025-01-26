Ищенко простым фактом объяснил, почему Европа реально верит в нападение России

Политолог Ростислав Ищенко одним фактом объяснил, почему европейцы верят в военное нападение России. https://listaj.
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