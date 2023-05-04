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Глава МИД РФ Лавров дерзко и остроумно ответил на провокационный вопрос британца

Глава МИД РФ Лавров дерзко и остроумно ответил на провокационный вопрос британца

Обозреватели китайского издания «Baijiahao» рассказали, как глава МИД РФ Сергей Лавров дерзко и остроумно ответил на провокационный вопрос британца, сорвав устроенную тем провокацию.

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