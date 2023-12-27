Минздрав держит строй: в новогодние праздники медучреждения Кубани работают в специальном режиме

Минздрав держит строй: в новогодние праздники медучреждения Кубани работают в специальном режимеДля врачей трудовые будни продолжаются и во время многочисленных праздников, ведь именно в это время риск травматизма растет.
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