Девин Букер бросил из-за дуги при «+4» на последней секунде матча против «Пеликанс»

Девин Букер бросил из-за дуги при «+4» на последней секунде матча против «Пеликанс»

Звездный защитник «Финикса» Девин Букер бросил из-за дуги на последней секунде матча против «Нового Орлеана» (118:114), несмотря на то, что его команда была впереди на 4 очка и исход встречи был решен.

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