Бизнес указал на недоступность субсидий для перевозки льготников

Крупнейшие частные авиакомпании России попросили при субсидировании перевозок льготных категорий граждан на Дальний Восток исключить приоритет российских самолетов, поскольку на них все равно невозможно долететь до региона, пишут «Известия».
Крупнейшие частные авиакомпании России попросили при субсидировании перевозок льготных категорий граждан на Дальний Восток исключить приоритет российских самолетов, поскольку на них все равно невозможно долететь до региона, пишут «Известия».
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