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Китай

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Во Владивостоке завершился Дальневосточный мотопробег "Дорога Дружбы 2.0" с участием 100 мотоциклистов из Китая и России

Владивосток, 9 сентября /Синьхуа/ -- Дальневосточный мотопробег "Дорога Дружбы 2.0", организованный по инициативе международной общественной организации "Российско-Китайский Мотосоюз", завершился в воскресенье во Владивостоке.

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