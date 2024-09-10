Во Владивостоке завершился Дальневосточный мотопробег "Дорога Дружбы 2.0" с участием 100 мотоциклистов из Китая и России

Владивосток, 9 сентября /Синьхуа/ -- Дальневосточный мотопробег "Дорога Дружбы 2.0", организованный по инициативе международной общественной организации "Российско-Китайский Мотосоюз", завершился в воскресенье во Владивостоке.
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