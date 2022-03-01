Студент-медик имплантировал в ухо Bluetooth-устройство, чтобы сдать экзамен

Парень пытался сдать итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины.21 февраля студенты из Медицинского колледжа Махатмы Ганди в Индии сдавали итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины или бакалавра хирургии.
Парень пытался сдать итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины.21 февраля студенты из Медицинского колледжа Махатмы Ганди в Индии сдавали итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины или бакалавра хирургии.
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