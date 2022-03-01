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Студент-медик имплантировал в ухо Bluetooth-устройство, чтобы сдать экзамен

Студент-медик имплантировал в ухо Bluetooth-устройство, чтобы сдать экзамен

Парень пытался сдать итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины.21 февраля студенты из Медицинского колледжа Махатмы Ганди в Индии сдавали итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины или бакалавра хирургии.

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