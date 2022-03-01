Студент-медик имплантировал в ухо Bluetooth-устройство, чтобы сдать экзамен

Парень пытался сдать итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины.21 февраля студенты из Медицинского колледжа Махатмы Ганди в Индии сдавали итоговый экзамен MBBS для получения степени бакалавра медицины или бакалавра хирургии.