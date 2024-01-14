Эффект МакКлинток: почему у женщин в коллективе происходит синхронизация месячных

Существует концепция, что у женщин, живущих в одном доме, коллег по работе, соседок по общежитию, а также матерей с их дочками часто наблюдается такое явление, как синхронизация месячных, которые начинаются практически одновременно.
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